بحد أقصى 20 دقيقة.. ننشر النموذج الأول لخطبة "الأوقاف" المكتوبة

أصدرت وزارة الأوقاف، الخطبة المكتوبة للجمعة المقبلة لأدائها بشكل استرشادى، قبل تطبيقها، حيث يعد النموذج الأول فى تاريخ الوزارة للخطبة المكتوبة، وموضوعها: "العفة والمروءة والترفع عن الدنايا".

من جانبه أكد القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة بصدد تشكيل اللجنة العلمية لإعداد وصياغة الخطبة المكتوبة، ولحين انعقاد اللجنة ووضع برنامج عملها وإخراجها لخطبة نموذجية، فإننا نضع أنموذجا استرشاديًّا للالتزام به أو بجوهره.

وقالت الوزارة فى بيان رسمى، إن جميع قيادات الديوان العام والمديريات سيلتزمون به من هذه الجمعة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالموضوع أو بجوهره وعدم الخروج على جوهر الموضوع أو على الوقت المحدد ما بين 15- 20 دقيقة .

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