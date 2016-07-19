إصابة 14 طفلا عقرهم كلب ضال فى الفيوم

أصيب 14 طفلا فى أماكن متفرقة من أجسادهم، إثر قيام كلب ضال بعقرهم بمنطقتى الصيفية ودرب الطباخين بمدينة الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وعمل الاسعافات اللازمة وغادروا المستشفى.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا من مستشفي الفيوم العام بوصول 14 طفلا مصابين بعقرات كلب ضال فى أماكن متفرقة بأجسادهم وهم "عبد الرحمن أحمد لطفي 8 سنوات ونادية محمد عبد العظيم 9 سنوات وزياد معوض 5 سنوات ومحمد خالد عبد اللطيف سنتين ومحمد خالد سعيد 9 سنوات وعادل رجب حمدي 4 سنوات وفارس محمود 3 سنوات وعبد الرحمن هانى 12 سنة وبسنت ربيع 8 سنوات واياد عادل 4 سنوات وخالد محمود 4 سنوات ورنا محمود 5 سنوات ومهدى محمد 7 سنوات".

وتبين أنه تم عقرهم بمنطقتي الصيفية ودرب الطباخين، وتم عمل الاسعافات اللازمة لهم ومنحهم مصل الكلب وغادروا المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 5194 لسنة 2016 ادارى قسم الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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