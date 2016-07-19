بالصور ..ثقافة طور سيناء تنظم ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "باقة ورد"

نظم قصر ثقافة طور سيناء التابع لفرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "باقة ورد" بحديقة دار العاملين بمدينة طور سيناء، مساء أمس الاثنين، وتقوم بالتدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، وفى إطار البرنامج المعد من قبل الإدارات المعنية للإحتفال بالذكرى الـ 64 لثورة 23 يوليو ، وتحت إشراف شيماء ممدوح مدير قصر الطور، أمانى عبد الفتاح مسئول الدراسات والبحوث بمديرية الثقافة ، سناء محمد مسئول المواهب بالقصر، إيماناً من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. سيد خطاب بمسئوليتها فى المشاركة المجتمعية فى الإحتفالات والمناسبات والأعياد الوطنية

ومن جانبه صرح عبد المنعم حلاوه مدير عام ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة د. محمد منير ، إن الإحتفال بالذكرى ال64 لثورة 23 يوليو ، بدء اليوم من مدينة طور سيناء ومستمر بباقى مدن محافظة جنوب سيناء ، خلال شهر يوليو الجارى ، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وأوضحت فتحى، إن الورشة إستهدفت ، الشريحة العمرية دون ال18 سنه من الجنسين ، وتضمنت فى يومها الأول تقطيع أوراق الكانسون الملون إلى شرائط ، وتشكيل باقة ورد منها .



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بعض الاطفال اثناء ورشة الفن التشكيلى



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الفنانة التشكيلية اثناء تعليم المواهب



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احدى المواهب يرسم



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المواهب مع الفنانين التشكيلين

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