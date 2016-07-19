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المزينة يترأس اجتماع اللجنة العليا لإقرار موازنة شرطة دبي

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المزينة يترأس اجتماع اللجنة العليا لإقرار موازنة شرطة دبي المزينة يترأس اجتماع اللجنة العليا لإقرار موازنة شرطة دبي

ترأس الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع اللجنة العليا لإقرار مشروع الموازنة العامة للقيادة العامة لشرطة دبي للسنة المالية 2017 في قاعة الاجتماعات بمبنى القيادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، والعميد الدكتور عبدالله بن دراي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالنيابة، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالنيابة، والعميد حميد السويدي مدير الإدارة العامة للمالية بالوكالة.

واستعرض المجتمعون التقارير المالية الخاصة بالإدارات والمراكز، وآخر التطورات الهيكلية والإدارية المستجدة والمقارنات المرجعية الخاصة بالأعوام السابقة، ومشروع الموازنة للعام 2017 والمقترحات والمشاريع.

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