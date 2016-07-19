أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"نيابة المنيا" تستمع لأقوال المتهمين في أحداث قرية طهنا الجبل

Google+ Print
"نيابة المنيا" تستمع لأقوال المتهمين في أحداث قرية طهنا الجبل "نيابة المنيا" تستمع لأقوال المتهمين في أحداث قرية طهنا الجبل
تستمع نيابة المنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات جنوب، لأقوال 8 من المتهمين فى أحداث قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا والتى شهدت مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 8 من المشتبه فى تورطهم بأحداث قرية طهنا الجبل والتى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد حاتم حمدي مأمور مركز شرطة المنيا، بوقوع مشاجرة بين مسلمين وأقباط ووجود قتيل و2 مصابين بينهم سيدة، بناحية طهنا الجبل التابعة لدائرة المركز، وانتقلت القوات للسيطرة علي الأحداث ومنع تجدد الاشتباكات وتفاقهما.

وكشفت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى، أنه أثناء مرور طفل مسلم يقود عربة كارو، وبرفقته 3 أطفال أخرين، بشارع مكتظ بالأقباط وقعت بينه وبين أطفال آخرين مسيحيين، مشادة كلامية، حيث طلب الأول من طفل صغير عمره نحو 5 سنوات إفساح الطريق للمرور بالعربة، فقام بعض المتواجدين بالشارع، بالاعتداء عليه بالضرب، وعندما شعر الصبى بأن الأهالى تكاثروا عليه، استدعى عددأ من أقاربه، وعقب ذلك حضر عدداً من أهله ووقعت مشاجرة بنفس المنطقة، أسفرت عن وقوع قتيل يدعى "فام مارى 22 سنة"، فيما أصيب إثنان آخران.

كانت الأجهزة الامنية، قد عينت خدمة أمنية بالقرية منعا لحدوث اشتباكات جديدة بين الطرفين.


> أسقف المنيا: مسئول أمنى قال لى "سنلاحق جناة حادث طهنا الجبل ونسلمهم"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365