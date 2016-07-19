"نيابة المنيا" تستمع لأقوال المتهمين في أحداث قرية طهنا الجبل

تستمع نيابة المنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات جنوب، لأقوال 8 من المتهمين فى أحداث قرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا والتى شهدت مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 8 من المشتبه فى تورطهم بأحداث قرية طهنا الجبل والتى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد حاتم حمدي مأمور مركز شرطة المنيا، بوقوع مشاجرة بين مسلمين وأقباط ووجود قتيل و2 مصابين بينهم سيدة، بناحية طهنا الجبل التابعة لدائرة المركز، وانتقلت القوات للسيطرة علي الأحداث ومنع تجدد الاشتباكات وتفاقهما.

وكشفت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى، أنه أثناء مرور طفل مسلم يقود عربة كارو، وبرفقته 3 أطفال أخرين، بشارع مكتظ بالأقباط وقعت بينه وبين أطفال آخرين مسيحيين، مشادة كلامية، حيث طلب الأول من طفل صغير عمره نحو 5 سنوات إفساح الطريق للمرور بالعربة، فقام بعض المتواجدين بالشارع، بالاعتداء عليه بالضرب، وعندما شعر الصبى بأن الأهالى تكاثروا عليه، استدعى عددأ من أقاربه، وعقب ذلك حضر عدداً من أهله ووقعت مشاجرة بنفس المنطقة، أسفرت عن وقوع قتيل يدعى "فام مارى 22 سنة"، فيما أصيب إثنان آخران.

كانت الأجهزة الامنية، قد عينت خدمة أمنية بالقرية منعا لحدوث اشتباكات جديدة بين الطرفين.

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