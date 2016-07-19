الأهلي: صفقات من العيار الثقيل في الأيام المقبلة

تحدث محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن الصفقات المقبلة التي سيضمها الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

الأهلي أتم بشكل رسمي تعاقده مع محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت وهي الصفقة الأولى والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وماذا عن الصفقات الأخرى؟

يُجيب عبد الوهاب قائلا: "أعدتنا في الأهلي على عدم إعلان صفقة في الإعلام. نقوم بإعلان الصفقات بعد تصوير اللاعب بقميص الفريق مثل الشناوي".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV "ولكن صفقات من العيار الثقيل سيتم إعلانها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

مروان محسن وصل إلى مقر النادي الأهلي يوم الاثنين ليخضع للكشف الطبي قبل إعلان انضمامه رسميا إلى الفريق. (طالع التفاصيل)

وكيل علي معلول أكد يوم الاثنين إتمام الاتفاق مع الأهلي على أن يصل ظهير الصفاقسي إلى القاهرة خلال 48 ساعة لإتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

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