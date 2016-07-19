الأهلي يكشف - حقيقة ' تكسير ' درع الدوري بعد استلامه من الزمالك

كشف شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي حقيقة التقارير الصحفية التي أفادت بأن درع الدوري وصل للنادي تالفا من نادي الزمالك.

بالفيديو - الأهلي يتسلم درع الدوري من وفد الزمالك الرسمي

وقال شمس في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الاثنين: "الدرع وصل إلى الأهلي في حالة جيدة، ولم يتم كسره كما أشيع".

وأضاف "درع الدوري المصري عمره عشرات السنين ولذلك من الطبيعي ألا يكون في حالة ممتازة، لأنه يتكون من الخشب والمعدن".

ووجه شمس الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على المظهر الحضاري الذي تم تسليم الدرع للأهلي به.

وعاد درع الدوري إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة بعد أن ظل لمدة عام في مقر الزمالك بميت عقبة.