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عبد الوهاب: يول له كامل الحرية في تغيير جهاز الأهلي إذا أراد

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عبد الوهاب: يول له كامل الحرية في تغيير جهاز الأهلي إذا أراد عبد الوهاب: يول له كامل الحرية في تغيير جهاز الأهلي إذا أراد

هل مستقبل مارتن يول مع الأهلي في خطر؟ سؤال أجاب عنه محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي.

الأهلي أصبح أمام مهمة صعبة للغاية من أجل مواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد جمع نقطة واحدة من 3 مباريات. (تعرف على حظوظ الأهلي في التأهل)

وقال عبد الوهاب: "مستقبل يول مع الأهلي في أمان. لا غبار عليه".

وأضاف في تصريحات عبر قناة ONTV "يول جاء على فريق وجهاز لم يختاره. لذلك سيبدأ عمله بقوة مع بداية الموسم".

وواصل "هو يُرتب الأوراق الآن وسنرى طلباته وسنلبيها. حتى إذا أراد تغيير الجهاز الفني. له كامل الحرية في ذلك".

وأتم "لا يوجد أي جدال حول قدرة وأسم مارتن يول".

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فيديو اليوم السابع