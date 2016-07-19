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وكيل محمد إبراهيم يكشف مدة غيابه عن الملاعب

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وكيل محمد إبراهيم يكشف مدة غيابه عن الملاعب وكيل محمد إبراهيم يكشف مدة غيابه عن الملاعب

كشف سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم لاعب الزمالك عن مدة غياب اللاعب عن الملاعب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها.

وتعرض محمد إبراهيم لإصابة قوية بكسر في عظمة الشظية خلال مباراة الزمالك وصن داونز بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال سالم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة النهار : "الجراحة التي أجراها محمد إبراهيم تمت بنجاح وسيتمر غيابه لمدة 9 أسابيع".

وأضاف: "بعد هذه الفترة سيدخل اللاعب في فترة تأهيل ثم إعداد بدني وفني ليكون جاهزا للعودة للملاعب خلال 4 شهور أو أقل".

وشهدت الفترة الأخيرة تألق محمد إبراهيم مع الزمالك في الدوري ودوري أبطال إفريقيا قبل أن يتعرض لهذه الإصابة الخطيرة.

أرقام في الجول - إصابة محمد إبراهيم تنهي مسيرة 10 أسابيع تألق

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