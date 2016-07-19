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خطة النظام الغذائى الأخضر.. أفضل وسيلة لإنقاص الوزن فى الصيف

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خطة النظام الغذائى الأخضر.. أفضل وسيلة لإنقاص الوزن فى الصيف خطة النظام الغذائى الأخضر.. أفضل وسيلة لإنقاص الوزن فى الصيف
الأميركيون ينفقون الملايين من الدولارات كل عام على بدعة الوجبات الغذائية الصحية، كما يدشنون خططا مجنونة للتخسيس، وأساليب معقدة لخفض السعرات الحرارية لإنقاص الوزن.

لكن فى الواقع، المفتاح لفقدان الوزن أقل تعقيدا من ذلك بكثير، كل ما عليك القيام به هو البدء فى تناول الطعام "الأخضر"، وفقًا لكتاب جديد للدكتور تشارلز نجوين.

وأوضح تشارلز عبر الموقع الطبى الأمريكى Newsmax Health"، أنه إذا كنت تأكل الخضروات الورقية، فإن البنكرياس ليس فى حاجة إلى إنتاج الأنسولين، لذلك يتم خفض مستويات الأنسولين لخلو هذه الأطعمة من أو الكربوهيدرات.

وأشار نجوين إلى أن الخضار مثل السبانخ، واللفت، والجرجير من شأنه تخفيض مستويات الأنسولين تماما لشخص ما، كما تعزز هذه الخضروات فقدان الوزن.

وأضاف الدكتور تشارلز نجوين أن تناول الخضار فقط يجعل اتباع النظام الغذائى مملا جدًا لذلك يمكن إضافة قليل من الأطعمة التى ترفع مستويات الأنسولين بشكل صحيح، وتشمل هذه الأطعمة الفواكه والمكسرات.


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