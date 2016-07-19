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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

على الصعيد المهنى ..


>أخيراً ستحقق غرضك فى العمل، فهناك فرصة كبيرة فى طريقها إليك، كما أن هذا هو الوقت الأفضل لتحقيق ما تريد من أحلام، كما أن هناك الكثير والكثير من الأخبار الجيدة التى ستغير مسار حياتك المهنية بالكامل.

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..


>اليوم هناك لقاء من الممكن أن يكون سبباً فى تغيير علاقتك بالحبيب تماماً، كذلك سيجعلها أفضل مما كنت تتوقع، عليك أن تتفهم كافة الأسباب والدوافع التى جعلت علاقتكما جيدة إلى حد كبير.

على الصعيد الصحى..


>أوضاعك الصحية مستقرة جداً، فقط حاول أن تستمتع بحياتك أكثر من ذلك، ولا تكثر فى القيام بالكثير من المهام التى قد يكون لها مردود سىء على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات على مستوى العمل وكذلك الصحة، أما على مستوى العائلة فهناك الكثير من الأمور التى تغيرت تماماً.

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مصر 365

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