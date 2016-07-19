برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>كانت أمورك العملية لا تسير بشكل جيد الفترة الماضية ستشهد هذه الأيام تحسنات كثيرة ، حاول أن تأخذ فى اعتبارك أن تحسن علاقتك بأصدقائك فهذا سيجعل مناخ العمل جيدا ويجعلك تستمتع بعملك أكثر.>اليوم هو اليوم المثالى لحياتك العاطفية، تشعر بطاقة كبيرة فى أن تجعل شريك حياتك يشعر بالسعادة فقط عبر له عن مشاعرك .>تستمتع اليوم بصحة جيدة، استفد من هذا فى أن تقوم ببعض الأنشطة الرياضية الجديدة فيمكنك الذهاب للعب الكرة أو الذهاب لصالة الألعاب الرياضية فصحتك الجيدة تساعدك على أن تكون أكثر سعادة.>تحركك اليوم أفكارك الداخلية ثق بها حتى إذا لم تلق موافقة من حولك، تمسكك بها قد يكون هذا صعبا ولكنك ستجنى ثمار هذه الأفكار قريبا، تحرك بسرعة لتغتنم الفرص التى قد تأتى فى طريقك.