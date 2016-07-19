برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:
>كانت أمورك العملية لا تسير بشكل جيد الفترة الماضية ستشهد هذه الأيام تحسنات كثيرة ، حاول أن تأخذ فى اعتبارك أن تحسن علاقتك بأصدقائك فهذا سيجعل مناخ العمل جيدا ويجعلك تستمتع بعملك أكثر.
على الصعيد العاطفي:
>اليوم هو اليوم المثالى لحياتك العاطفية، تشعر بطاقة كبيرة فى أن تجعل شريك حياتك يشعر بالسعادة فقط عبر له عن مشاعرك .
برج العذراء على الصعيد الصحي:
>تستمتع اليوم بصحة جيدة، استفد من هذا فى أن تقوم ببعض الأنشطة الرياضية الجديدة فيمكنك الذهاب للعب الكرة أو الذهاب لصالة الألعاب الرياضية فصحتك الجيدة تساعدك على أن تكون أكثر سعادة.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>تحركك اليوم أفكارك الداخلية ثق بها حتى إذا لم تلق موافقة من حولك، تمسكك بها قد يكون هذا صعبا ولكنك ستجنى ثمار هذه الأفكار قريبا، تحرك بسرعة لتغتنم الفرص التى قد تأتى فى طريقك.