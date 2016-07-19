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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

على الصعيد المهني:


>الحياة العملية لمواليد برج العقرب جيدة ، لكن تركيزك الشديد فى العمل يجعلك تفقد الاهتمام بجوانب أخرى كثيرة، من أهمها الصعيد العائلى الذى تهمله منذ فترة طويلة .

على الصعيد العاطفي:


>حياتك العاطفية متوترة لحد كبير ، لكى تستعيد هدوءها عليك أن تعمل على تطوير شكل علاقتك، فالتعامل بأنانية قد يجعل شريكك يتجاهل مشاعرك تجاهه .

برج العقرب على الصعيد الصحى


>لمواليد برج العقرب أنت قادر على إنقاذ صحتك هذه الفترة ، التزم بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، وابتعد عن تناول القهوة والشاى بكميات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة القادمة تحتاج إلى التفكير واتخاذ عدد من القرارات وعليك إشراك أفراد الأسرة الآخرين فى قرارك .

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مصر 365

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