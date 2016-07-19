برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>الحياة العملية لمواليد برج العقرب جيدة ، لكن تركيزك الشديد فى العمل يجعلك تفقد الاهتمام بجوانب أخرى كثيرة، من أهمها الصعيد العائلى الذى تهمله منذ فترة طويلة .>حياتك العاطفية متوترة لحد كبير ، لكى تستعيد هدوءها عليك أن تعمل على تطوير شكل علاقتك، فالتعامل بأنانية قد يجعل شريكك يتجاهل مشاعرك تجاهه .>لمواليد برج العقرب أنت قادر على إنقاذ صحتك هذه الفترة ، التزم بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، وابتعد عن تناول القهوة والشاى بكميات كبيرة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة القادمة تحتاج إلى التفكير واتخاذ عدد من القرارات وعليك إشراك أفراد الأسرة الآخرين فى قرارك .