برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:
>الحياة العملية لمواليد برج العقرب جيدة ، لكن تركيزك الشديد فى العمل يجعلك تفقد الاهتمام بجوانب أخرى كثيرة، من أهمها الصعيد العائلى الذى تهمله منذ فترة طويلة .
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية متوترة لحد كبير ، لكى تستعيد هدوءها عليك أن تعمل على تطوير شكل علاقتك، فالتعامل بأنانية قد يجعل شريكك يتجاهل مشاعرك تجاهه .
برج العقرب على الصعيد الصحى
>لمواليد برج العقرب أنت قادر على إنقاذ صحتك هذه الفترة ، التزم بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، وابتعد عن تناول القهوة والشاى بكميات كبيرة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة القادمة تحتاج إلى التفكير واتخاذ عدد من القرارات وعليك إشراك أفراد الأسرة الآخرين فى قرارك .