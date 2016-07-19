برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>سيحدث لك اليوم أشياء عظيمة فى حياتك المهنية، كنت تعانى قليلا الفترة الماضية من عدم التقدير لمجهودك وهذا سيختفى تماما وسيصلك عرض عمل جديد براتب كبير ومميزات كبيرة ولكن قد يتطلب هذا العرض أن تنتقل من محل إقامتك ولذلك فكر فى هذا القرار جيدا وحاول أن تشارك أفراد أسرتك فى هذا القرار.>ستكون أمورك العاطفية جيدة اليوم، سوف لا تقاوم من يدفعك للسفر، فكر فى كل شىء يأتى بذهنك اليوم، فقد نضجت كثيرا ولذلك لن تشعر بمعاناة كبيرة فى اتخاذ قراراتك وتحمل نتائجها.>اعطِ لنفسك الوقت الكافى لممارسة تمرينات رياضية واتباع نظام صحى، فقد عقدت النية كثيرا لاتباع هذا النظام الصحى ولكنك لم تتخذ ما ينبغى للوصول لهذا الأمر.>ابتعد تماما عن الشخصيات السلبية فإنهم يحاولون استنفاد طاقتك التى قد تحيل بينك وبين تحقيق أحلامك، حاول أن تقضى وقتا أكبر مع عائلتك، حاول أن تزين غرفتك ببعض صور ذكرياتك.