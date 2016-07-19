أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

على الصعيد المهني:


>سيحدث لك اليوم أشياء عظيمة فى حياتك المهنية، كنت تعانى قليلا الفترة الماضية من عدم التقدير لمجهودك وهذا سيختفى تماما وسيصلك عرض عمل جديد براتب كبير ومميزات كبيرة ولكن قد يتطلب هذا العرض أن تنتقل من محل إقامتك ولذلك فكر فى هذا القرار جيدا وحاول أن تشارك أفراد أسرتك فى هذا القرار.

على الصعيد العاطفى


>ستكون أمورك العاطفية جيدة اليوم، سوف لا تقاوم من يدفعك للسفر، فكر فى كل شىء يأتى بذهنك اليوم، فقد نضجت كثيرا ولذلك لن تشعر بمعاناة كبيرة فى اتخاذ قراراتك وتحمل نتائجها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>اعطِ لنفسك الوقت الكافى لممارسة تمرينات رياضية واتباع نظام صحى، فقد عقدت النية كثيرا لاتباع هذا النظام الصحى ولكنك لم تتخذ ما ينبغى للوصول لهذا الأمر.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>ابتعد تماما عن الشخصيات السلبية فإنهم يحاولون استنفاد طاقتك التى قد تحيل بينك وبين تحقيق أحلامك، حاول أن تقضى وقتا أكبر مع عائلتك، حاول أن تزين غرفتك ببعض صور ذكرياتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى