برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

كتبت رانيا علوى

برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى

برج الدلو على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو



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>الحياة العملية لمواليد برج الدلو متوازنة ، فمهارتك وموهبتك وطموحك يجعلوك دائما فى المقدمة بين زملائك فى العمل .>أنت تبحث منذ فترة طويلة عن شريك يفهم طبيعة شخصيتك، وذلك بعد تحول حياتك العاطفية لسلسة من التوترات، لكن عليك أن تستعد للعطاء ولا تنتظر الحب والاهتمام فقط دون أن تبادل الشريك ذلك .>لمواليد برج الدلو لا تستخدم الكثير من الأدوية والعقاقير الطبية دون استشارة طبيب ، ولا تتجاهل شرب الماء بكميات جيدة حتى تتجنب الصداع المستمر و الإمساك .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن عليك التواصل مع صديق قديم كى تقضى معه وقتا ممتعا، من جهة أخرى، لا تتمسك بالشكل التقليدى للعلاقة فمن السهل أن تستعيد علاقتك لكن بشكل مميز.