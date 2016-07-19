برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:
>الحياة العملية لمواليد برج الدلو متوازنة ، فمهارتك وموهبتك وطموحك يجعلوك دائما فى المقدمة بين زملائك فى العمل .
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على الصعيد العاطفى
>أنت تبحث منذ فترة طويلة عن شريك يفهم طبيعة شخصيتك، وذلك بعد تحول حياتك العاطفية لسلسة من التوترات، لكن عليك أن تستعد للعطاء ولا تنتظر الحب والاهتمام فقط دون أن تبادل الشريك ذلك .
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برج الدلو على الصعيد الصحى
>لمواليد برج الدلو لا تستخدم الكثير من الأدوية والعقاقير الطبية دون استشارة طبيب ، ولا تتجاهل شرب الماء بكميات جيدة حتى تتجنب الصداع المستمر و الإمساك .
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن عليك التواصل مع صديق قديم كى تقضى معه وقتا ممتعا، من جهة أخرى، لا تتمسك بالشكل التقليدى للعلاقة فمن السهل أن تستعيد علاقتك لكن بشكل مميز.
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