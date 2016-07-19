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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى


>تتراكم عليك الكثير من الأعباء والعمل المتراكم وتشعر بالضغط والغضب وتضيع الكثير من الوقت فحاول أن تكون منظمًا وهادئًا كى يمر هذا اليوم القاسى بسلام وتنجح فى تخطيه دون أى مشاكل.
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على الصعيد العاطفى


>تحلم منذ وقت طويل بأن تحظى ببعض اللحظات الرومانسية مع شريك حياتك وحان الوقت لأن تفعل ذلك وتستمتع بيوم معه فى الهواء الطلق بالقرب من الطبيعة لزيادة جرعة الرومانسية.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>تعانى من تدهور حالتك المزاجية مما ينعكس بالسلب على الحالة الصحية الخاصة بك ولكن لا يجب أن تنغمس فى هذا المزاج السىء طويلاً وإلا ستكون أمام مشكلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>بسبب بعض التغييرات المفاجئة فى الحياة المهنية والشخصية الخاصة بك تشعر بالقلق والارتباك ويراودك شعورًا سيئًا بانعدام الأمان وهى المشاعر السلبية التى لن تتخلص منها إلا ببعض الاسترخاء والهدوء.

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مصر 365

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