برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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>تواجه بعض المشكلات المحيرة فى عملك اليوم، وتشعر أنك بحاجة إلى استراحة للتفكير لتحسم مواقفك بشأن هذه المشكلات، وتأخذ قرارات صعبة قد تتسبب فى تغييرات مفاجئة على حالتك المالية.>بعد الكثير من الصبر والحيرة تحظى أخيرًا بفرصة للتواصل بشكل مباشر مع شريك حياتك، وكنت تبحث عن هذه الفرصة منذ فترة طويلة، تشعر بالسعادة الغامرة اليوم لأنه تتاح لك أخيرًا فرصة للحديث معه بشكل مطول وتبادل الأسرار والاهتمامات.>تصاب بوعكة صحية بسبب مجهود بدنى تبذله فى العمل، وتحتاج لأن تهتم بنفسك وصحتك وتتجنب الجلوس أمام الكمبيوتر لفترة طويلة ويجب أن تأخذ احتياطاتك اللازمة لتجنب الإصابة بالعدوى.تعانى الكثير من المشكلات بسبب العلاقات المتشابكة فى محيط العمل وحياتك الاجتماعية وتواجه مشكلة بشكل خاص من سوء فهم الناس لك ولكن إذا تعاملت بشكل واضح وصريح يمكنك تجاوز كل هذه المشاكل.