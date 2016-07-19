حظك اليوم الحوت ليوم الثلاثاء 2016/7/19

حظك اليوم لبرج الحوت :

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهنى

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج االحوت :

>يعانى أصحاب هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعهم فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من أهم الدوافع التى تخرجهم من مشاكلهم، حتى يستطيعوا العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل .>الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل .>لا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على مايرام.>يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من أهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى المستوى الطبيعى فى العمل .