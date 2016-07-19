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حظك اليوم الحوت ليوم الثلاثاء 2016/7/19

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حظك اليوم الحوت ليوم الثلاثاء 2016/7/19 حظك اليوم الحوت ليوم الثلاثاء 2016/7/19

لبرج الحوت :


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حظك لبرج الحوت على الصعيد المهنى


>يعانى أصحاب هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعهم فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من أهم الدوافع التى تخرجهم من مشاكلهم، حتى يستطيعوا العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل .

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:


>الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل .

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:


>لا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على مايرام.

توقعات علماء الفلك لبرج االحوت :


>يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من أهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى المستوى الطبيعى فى العمل .

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مصر 365

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