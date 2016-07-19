برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

برج الثور على الصعيد المهنى

> الحياة العملية لمواليد برج الثور تسير بخطى هادئة، وستشعر بتقدير مديرك الفترة المقبلة.

> على الصعيد العاطفى

>حياتك العاطفية متوترة بنسبة كبيرة، اعلم أنها فترة صعبة لكن عليك أن تتجاوزها من خلال التعامل بحكمة مع شريكك حتى لا تزداد الاضطرابات والضغوط وتتغير شكل العلاقة . برج الثور على الصعيد الصحى:

>لمواليد برج الثور حالتك تحتاج للاهتمام فعليك أن تعطى لنفسك فرصة ممارسة تدريبات اللياقة البدنية وإلا السمنة ستكون من نصيبك . توقعات علماء الفلك لبرج الثور

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن عليك أن تكون فى المنزل مع عائلتك هذه الفترة كونهم ينتظرون الكثير من الدعم منك، فعليك أن تنهى كل أعمالك المعلقة من أجل التفرغ التام لهم.

شبكةعيونالإخبارية

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