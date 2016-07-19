برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>مررت الفترة الماضية بما يشبه الاختبار، فبرجك يطمئنك على نتيجة هذا الاختبار فستجنى ثمار عملك الشاق والجاد لا تتردد فى أن تتطلب مشورة من أصدقائك فى عملك قد يكون هذا جيدا بالنسبة اليك. على الصعيد العاطفي:

>ذهنك اليوم صاف وجاهز تماما للحصول على شخص مناسب لك، تخطو خطوات جيدة معه، ستنعم بحياة عاطفية تملأ حياتك وتجعلك سعيدا. برج القوس على الصعيد الصحي:

>اعطِ لنفسك الوقت الكافى للمارسة تمرينات رياضية واتباع نظام صحى جدا، فقد عقدت النية كثيرا لاتباع هذا النظام الصحى ولكنك لم تتخذ ما ينبغى للوصول لهذا الأمر. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>اليوم هو وقت اتخاذ القرارات اللازمة، فإذا كنت تشعر بالقلق فى بعض الأمور لكنك اليوم سيكون لديك النضج الكافى لاتخاذ القرارات اللازمة سوف يرشدك قلبك لاتخاذ هذا القرار، اتبع قلبك فهذا سيكون جيدا لك على المدى الطويل.

شبكةعيونالإخبارية

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