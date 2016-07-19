برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى

>تتمتع بكاريزما عالية اليوم مما يساعدك على أن تنجح فى الوصول إلى ما تحلم به فى عملك، شعبيتك المتزايدة تجعلك تكسب قلوب الجميع بكل سهولة وتجد من يدافعون عنك وقت اللزوم ويساعدونك فى تأدية عملك بسهولة.

> على الصعيد العاطفي:

>هناك محاولات من شخص ثالث للتدخل لإفساد علاقتك العاطفية ولكن محاولاته هذه لن تنجح إلا بموافقتك أنت وبتأثرك به من عدمه ولكن بشكل عام وجوده سيتسبب فى أجواء من التوتر فى العلاقة.

> برج الأسد على الصعيد الصحي:

>يبدو أنك فى حالة صحية جيدة ولكن هذه مؤشرات خادعة لك فكل ما ارتكبته من أخطاء فى حق صحتك وتناولك الطعام بإفراط وإهمال ستتضح نتائجه فى الأيام القليلة المقبلة حاول أن تتدارك الأزمة وتبدأ الالتزام بنظام غذائى صحى. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تكن إعجابا شديدا تجاه شخص فى محيطك ولكنك تشعر بالخوف من الاقتراب منه بسبب غموضه الشديد الذى لا تعرف له سببًا فحاول أن تتحكم فى مشاعرك وألا تنجر دون التفكير وراء عواطفك دون أن تعرف ما يكفى عن هذا الشخص الذى يعجبك.

شبكةعيونالإخبارية

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