أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016 برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى


>تتمتع بكاريزما عالية اليوم مما يساعدك على أن تنجح فى الوصول إلى ما تحلم به فى عملك، شعبيتك المتزايدة تجعلك تكسب قلوب الجميع بكل سهولة وتجد من يدافعون عنك وقت اللزوم ويساعدونك فى تأدية عملك بسهولة.
>

على الصعيد العاطفي:


>هناك محاولات من شخص ثالث للتدخل لإفساد علاقتك العاطفية ولكن محاولاته هذه لن تنجح إلا بموافقتك أنت وبتأثرك به من عدمه ولكن بشكل عام وجوده سيتسبب فى أجواء من التوتر فى العلاقة.
>

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>يبدو أنك فى حالة صحية جيدة ولكن هذه مؤشرات خادعة لك فكل ما ارتكبته من أخطاء فى حق صحتك وتناولك الطعام بإفراط وإهمال ستتضح نتائجه فى الأيام القليلة المقبلة حاول أن تتدارك الأزمة وتبدأ الالتزام بنظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>تكن إعجابا شديدا تجاه شخص فى محيطك ولكنك تشعر بالخوف من الاقتراب منه بسبب غموضه الشديد الذى لا تعرف له سببًا فحاول أن تتحكم فى مشاعرك وألا تنجر دون التفكير وراء عواطفك دون أن تعرف ما يكفى عن هذا الشخص الذى يعجبك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى