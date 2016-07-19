أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 19/7/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى ..


>تحاول دائماً أن تجد مبررا لكل الأزمات التى تمر بها، ولكن عليك الآن أن تصارح ذاتك بأن وضعك فى العمل غير مستقر، وتبدأ فى البحث عن فرصة جديدة تستطع من خلالها أن تثبت ذاتك، كما أن الأجواء لم تعد مناسبة على الإطلاق.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..


>تبحث دائماً عن أفضل الحلول للتخلص من الأزمات التى من الممكن أن تحدث بينك وبين الحبيب، فلديك قدرة ساحرة على احتواء الأزمات والتخلص منها فى الوقت المناسب.

على الصعيد الصحى...


>يتوقع أن تكون هناك بعض الأزمات النفسية الطارئة نتيجة لبعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، كن أكثر هدوءا، وحاول أن تستعيد عافيتك وفكر أن أهم ما يمكن أن تملكه هو صحتك فلا تفرط فيها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى علاقتك بالعائلة، خصوصاً لتدخلهم المستمر فى حياتك، وهو ما سبب لك بعض الإزعاج والقلق، كذلك هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى