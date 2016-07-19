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"ولد الشيخ" يناقش خطة عمل لجنة السجناء والأسرى ضمن مشاورات الكويت

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"ولد الشيخ" يناقش خطة عمل لجنة السجناء والأسرى ضمن مشاورات الكويت "ولد الشيخ" يناقش خطة عمل لجنة السجناء والأسرى ضمن مشاورات الكويت
التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الإثنين، فريق عمل لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليًا فى الكويت برعاية الأمم المتحدة.

وناقش المبعوث الأممى مع فريق العمل خطة عمل اللجنة بهدف إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف اليمنية فى أقرب وقت ممكن، لا سيما بعد التقدم الذى تحقق مؤخرًا فى هذا الملف الإنساني.

ومن المنتظر أن يلتقى ولد الشيخ أحمد فى وقت لاحق عددًا من الدبلوماسيين لإطلاعهم على تطورات الأوضاع فى اليمن والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسى شامل ونهائى للأزمة اليمنية.

كما سيلتقى المبعوث، مساء اليوم، رئيس وفد اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي، لاستكمال بحث عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى موضوع الضمانات التى يطالب بها الوفد لاستكمال مشاركته فى المشاورات.

وكان وفد الحكومة قد قرر قبل انطلاق الجولة الجديدة من المشاورات، أول أمس، عدم مشاركته فيها مشترطا تقديم وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبى العام ضمانات واضحة بالاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216، ما دفع المبعوث الأممى إلى التوجه للرياض لإقناعه بالعدول عن القرار.

ويتوقع أن يتوجه المبعوث الدولي، وفق ما أفاد به المخلافي، إلى العاصمة الرياض قريبًا لاستكمال مباحثاته مع الرئيس اليمنى والأحزاب السياسية اليمنية حول نقاط بيان الالتزام الموقع.
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مصر 365

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