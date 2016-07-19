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أسقف المنيا: مسئول أمنى قال لى "سنلاحق جناة حادث طهنا الجبل ونسلمهم"

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أسقف المنيا: مسئول أمنى قال لى "سنلاحق جناة حادث طهنا الجبل ونسلمهم" أسقف المنيا: مسئول أمنى قال لى "سنلاحق جناة حادث طهنا الجبل ونسلمهم"
قال الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، إن أحداث قرية طهنا الجبل، التى أسفر عنها مقتل نجل راعى كنيسة مارى مينا بالقرية، تعتبر اعتداءً وليست مشاجرة، لافتاً إلى أن الطرف الآخر من المشاجرة لم يقع بينهم إصابات.

وأوضح الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامجه "السادة المحترمون"، أن هذا السيل من الاعتداءات بعدما أشيع تحويل منزل إلى كنيسة لن ينتهى طالما لم يتم عقاب الجناة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة دائماً تعيد بناء ما تم هدمه، ولكن لا يتم إخضاع الجناة للعقاب، الأمر الذى يشجع آخرين بتكرار الاعتداءات، قائلاً "أحد القيادات بوزارة الداخلية كلمنى وقالى إحنا ممكن نلاحق الجناة، ونسلمهم ولكن سيتم إطلاق سراحهم"

يذكر أن هجومًا بالهراوات والأسلحة البيضاء قد وقع أمس على عائلتى اثنين من الآباء كهنة قرية طهنا الجبل، أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين من أفراد العائلتين، وإحدى الجارات بإصابات مختلفة.

بالفيديو والصور.. الكنيسة تشيع جثمان قتيل "طهنا الجبل" بالمنيا فى جنازة حاشدة.. البابا تواضروس يقدم العزاء لأسرته والأنبا مكاريوس يترأس الصىلاة.. وسكرتير المجمع المقدس يطالب بمحاسبة المسئولين
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