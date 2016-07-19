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سيدة الدقى تروى واقعة سحلها:"أخرجونى للبوكس بملابس البيت رغم أنى منتقبة"

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سيدة الدقى تروى واقعة سحلها:"أخرجونى للبوكس بملابس البيت رغم أنى منتقبة" سيدة الدقى تروى واقعة سحلها:"أخرجونى للبوكس بملابس البيت رغم أنى منتقبة"
روت رحاب بدوى، السيدة المسحولة من قِبَل الشرطة فى شقة الدقى، تفاصيل الواقعة، موضحة أن القوة الأمنية حملوها عنوة ليلقوها بالخارج، وأخرجوها من منزلها بملابس البيت رغم أنها منتقبة.

وقالت "بدوى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنها يوم الخميس الماضى فوجئت بقوة تقتحم شقتها بعنف شديد، موضحة: "شعرت أنهم هيقبضوا على إرهابى ولم يحترموا حرمة مكان أو ست، وكسروا الباب وسحلونى بهدوم البيت رغم أنى منتقبة، واحتجزوا نجلى الذى لم يستخرج بطاقة شخصية عشان دافع عنى.. وحملونى بهدوم البيت للبوكس".

وطالبت الدولة بالتدخل، موجهة شكوى للرئيس السيسى: "يا سيادة الرئيس أنا عاوزة حقى.. أنا انتخبتك عشان واثقة إنك هتعرف تحافظ علينا".
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بالفيديو.. أفراد شرطة يسحلون سيدة ويطردونها وأطفالها من داخل شقة بالدقى
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مصر 365

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