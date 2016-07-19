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المدعي العام الفرنسي: مهاجم «نيس» بحث عن مقاطع فيديو لعنف المتطرفين

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المدعي العام الفرنسي: مهاجم «نيس» بحث عن مقاطع فيديو لعنف المتطرفين المدعي العام الفرنسي: مهاجم «نيس» بحث عن مقاطع فيديو لعنف المتطرفين

 

المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان

قال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان، إن الرجل الذي قاد شاحنة وصدم بها حشدا من الأشخاص في مدينة نيس بجنوب فرنسا الأسبوع الماضي – ما أسفر عن مقتل 84 شخصا – زار مواقع إلكترونية متعلقة بعنف المتطرفين في الأسابيع التي سبقت الهجوم.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أضاف “مولان”، أن المهاجم “محمد لحويج بوهلال”، كان لديه اهتمام معين في الفترة الأخيرة بالحركات الجهادية، كما بحث على الانترنت عن مقاطع ومواقع ذات صلة بجرائم القتل الأخيرة في مدينتي أورلاندو ودالاس بالولايات المتحدة، فضلًا عن مقاطع فيديو لحوادث السيارات المميتة.

وأوضح المدعي العام الفرنسي، أن الشهود قالوا إن “لحويج بوهلال” لم يكن مرتبطا بأي جماعات دينية ولم يكن مسلما ملتزمًا.

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