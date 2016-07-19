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المبعوث الأممي بليبيا ينفي دعوته لتقسيم الجيش الليبي إلى 3 جيوش

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المبعوث الأممي بليبيا ينفي دعوته لتقسيم الجيش الليبي إلى 3 جيوش المبعوث الأممي بليبيا ينفي دعوته لتقسيم الجيش الليبي إلى 3 جيوش

مارتن كوبلر

نفى رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا مارتن كوبلر التصريحات المنسوبة إليه بخصوص دعوته إلى تقسيم الجيش الليبي إلى ثلاثة جيوش مؤكدا أن المخرج الوحيد هو وجود جيش ليبي موحد.

وقال كوبلر – في تصريح صحفي اليوم الاثنين – “إن جميع مشاكل ليبيا الآن مرتبطة بالوضع الأمني وأن المخرج الوحيد لكل المشاكل هو وجود جيش ليبي موحد يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي” وفق ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي، مشددًا على أنه لا يمكن أن تكون ليبيا موحدة وبها عدة جيوش.

كان عدد من المواقع قد تناولت خلال اليومين الماضيين أن المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر قد اقترح تقسيم الجيش الليبي إلى 3 جيوش.

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