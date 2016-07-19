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طارق الخولي: قضية الشاب الإيطالي تضخمت أكثر من اللازم

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طارق الخولي: قضية الشاب الإيطالي تضخمت أكثر من اللازم طارق الخولي: قضية الشاب الإيطالي تضخمت أكثر من اللازم

طارق الخولي_عضو مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب، طارق الخولي، إن قضية الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني:، تضخمت أكثر من اللازم، نتيجة للمزايدات السياسية الإيطالية، لافتًا إلى أن المجلس اتخذ دورًا محايدًا تجاه الأزمة.

وأضاف الخولي، خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن إيطاليا شريك أساسى لمصر فى مجال حقول البترول، مشيرًا إلى أن والدة ريجيني كادر مهم فى أحد الأحزاب الإيطالي، ما دفع لتفجير القضية وتحويلها إلى قضية سياسية.

وأوضح الخولي، أن رئيس الوزراء الإيطالي، يحاول استغلال القضية فى دعم استفتاؤه فى اكتوبر المقبل، لإجراء تعديلات دستورية هامة، وعد فى حال فشله فيها بالاستقالة.

وتابع الخولي، أن تحرك البرلمان المصري، سيؤخذ بعين الاعتبار خاصة أنه يحاول استجلاء الحقائق من خلال عدد من جلسات الاستماع المنعقدة تحت القبة، مشددًا على تشكيل لجنة مشتركة تضم لجان حقوق الانسان والأمن القومي، لإعداد تقرير حول واقعة قتل الشاب الايطالي.

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