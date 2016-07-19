بالفيديو:"أحب الليل" بصوت زوجة عاصي الحلاني وأولاده خلال جولتهم السياحية البارسية

يمضي الفنان عاصي الحلاني إجازته الصيفية مع عائلته في باريس، ويتواصل مع المعجبين، عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بنشر صور له مع زوجته كوليت وأولاده ماريتا ودانا والوليد، خلال جولتهم السياحية في شوارع ومواقع باريس السياحية.

عاصي الحلاني، يمثل نموذجاً للفنان المثالي في علاقته مع أولادهم، إذ أنه يظل قريباً منهم ويمضي أوقات الفراغ معهم، وهم غالياً ما يرافقونه في جولاته الفنية، وخصوصاً ابنه الوليد، كما أنه لم يتأخر في تقديم الدعم الفني لابنته ماريتا التي تشارك معها في إحياء مهرجان الأشرفية.

وخلال جولتهم السياحية أستغلت كوليت زوجة عاصي واولادهما ماريتا ودانا والوليد، الفرصة وتشاركوا في غناء "أحب الليل"، وهي آخر أعمال عاصي التي تحقق نجاحاً باهراً، خصوصاً وأنها المفضلة عند عبد كبير من الفنانين الذين غنوها بصوتهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

فيديو اغنية أحب الليل بصوت زوجة عاصي الحلاني وأولاده:

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