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بالصور: نيكول سابا لجمهورها "مش وقت الكلام"

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الإثنين 18-07-2016 20:21

أنهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عطلتها الصيفية مع زوجها الفنان يوسف الخال، ونشرت فجأة صورة لها من داخل كواليس تصوير أحدث أغنياتها "مش وقت الكلام"، مؤكدة أنها أنهت وضع اللمسات الأخيرة للتصوير، بالتعاون مع المخرج روي شكري، وبدا واضحاً أن نيكول ستستعين بعدد كبير من الفساتين الساحرة.

نيكول التي شاركت طوال الأسبوع الماضي معجبيها بصور من كواليس عطلتها مع زوجها النجم يوسف الخال، دخلت في الجدّ سريعاً، ونشرت صورة برفقة فريق عمل الكليب الجديد عبر حسابها الخاصّ على موقع انستقرام، وعلّقت عليها قائلة: "صباحه #مش_وقت_الكلام، وقت الاستعداد لوضع اللمسات النهائية قبل تصوير كليبي الجديد غداً اخراج روي شكري اعدكم بعمل مميّز".

وظهرت في الصورة مع فستان سهرة باللون الوردي، وفي الخلفية عدّة فساتين ساحرة، تخرج عن الطابع الرياضي المعتاد لإطلالات نيكول، علماً بأنّ الأغنية المنتظر تصويرها من كلمات "أمير طعيمة"، ومن ألحان "أحمد صلاح حسني"، ومن توزيع "تميم"، وقد تمّ تسجيلها منذ أسبوعين.

 

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سيدتي

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