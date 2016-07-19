أحلام تردّ على حملة منعها من الغناء في لبنان: أقزام لن يستطيعوا منعي

لم تتأخر أحلام في الرد على هاشتاق منعها من الغناء في لبنان، فنشرت تغريدتين؛ الأولى تؤكد فيها أنها تحضّر لحفل كبير فيه، والثانية هاجمت فيها مَن وصفتهم بالأقزام، مشيرة إلى أنهم لن يمنعوها من الغناء في لبنان. .

أحلام كتبت في تغريدة أولى: "بيشرفني أكيد اوعدكم راح اعمل حفلة في لبنان وقريباً أنا بصدد تحضير كبير لها لأن لبنان بلدي الثاني وأملك بها جمهور كبير".

ثم أضافت في تغريدة ثانية: "أتشرف ومهنا حاول الأقزام لن يستطيعوا فلبنان في القلب قبل الفكر وهالمرة او عدكم بالمشاركة لتظل حسرة بالقلوب المصابة بالسرطان".

ويبدو أنّ هناك من يترقّب ويتابع تغريدات أحلام، إذ بمجرد أن أطلقت هاشتاق لبنان حلم مهرجان بيبلوس، وأبدت إعجابها بغناء الفنانة كارول سماحة، التي افتتحت فعالياته، علقت في تغريدة: " كارول سماحة مطربة خطيرة بالنسبه لي اعشق صوتها".

الرد على أحلام لم يأت من كارول سماحة وحدها، التي ردت على تغريدة قائلة: "‏عزيزتي أحلام من كل قلبي أشكرك على هذا الكلام الجميل"، بل جاء عبر حملة مضادة من خلال هاشتاق ممنوع تغنّي أحلام بلبنان".

يُشار إلى أن أحلام تستعدّ لإطلاق ألبومها الجديد "يلازمني خيالك" في 26 تموز الجاري في معهد الموسيقى العربية في مصر.

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