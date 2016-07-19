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محافظ دمياط: جميع المواطنين يتبارون فى تنفيذ مبادرة "حلوة يا بلدى"

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محافظ دمياط: جميع المواطنين يتبارون فى تنفيذ مبادرة "حلوة يا بلدى" محافظ دمياط: جميع المواطنين يتبارون فى تنفيذ مبادرة "حلوة يا بلدى"
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية، إن جميع المواطنين يتبارون فى تنفيذ مبادرة "حلوة يا بلدى بأيدينا"، موضحا أن المبادرة ساهمت فى توعية المواطنين بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، مؤكدا استمرار المبادة لتصبح عادة وأسلوب حياة.

وفى هذا الصدد قام أهالى قرية كفر المياسرة بمركز الزرقا بمشاركة متميزة فى الحملة مرتدين زيا موحدأ، واستخدموا أدوات النظافة لتنظيف الشوارع والطرقات وتجريف الأتربة من جانب الأرصفة، وحمل القمامة فى أكياس ونقلها إلى للمقالب المخصصة لذلك.


>محافظ دمياط يتابع فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدى" فى يومها الثانى
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