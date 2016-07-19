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الاتحاد لـ في الجول: 8 صفقات جديدة للفريق وليس لدينا رفاهية الأموال

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الاتحاد لـ في الجول: 8 صفقات جديدة للفريق وليس لدينا رفاهية الأموال الاتحاد لـ في الجول: 8 صفقات جديدة للفريق وليس لدينا رفاهية الأموال

تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن استعدادات الفريق بخصوص الصفقات الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

الاتحاد أنهى موسمه في المركز الـ14 بعد جمع 39 نقطة.

وقال وليد صلاح لـFilGoal.com: "سوف نضم 8 صفقات جديدة في صفوف الاتحاد".

ورفض وليد صلاح ذكر الأسماء قائلا: "العديد من اللاعبين قطعنا معهم أشواط كبيرة ولكن للأسف أيضا أبتعد الكثيرين. لن أذكر أسماء".

وواصل "ليس لدينا رفاهية كبيرة في التحرك في سوق الانتقالات بسبب حدود الإمكانيات المالية المتاحة. ولذلك نبحث في إطار إمكانياتنا".

وأردف "ولكن في الوقت ذاته الصفقات الجديدة ستكون على المستوى المطلوب".

وضم الاتحاد حتى الآن الثنائي أحمد الشيخ من طنطا ومصطفى عبد الوهاب" كالوشا" من المحلة.

بينما جدد الفريق لكل من يوسف أوباما ومحمد بازوكا وعبد الرحمن فاروق.

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