10 أسباب لممارسة تمارين "الجيم".. تحرق الدهون وتزيد الرغبة الجنسية

يظن الكثيرون أن رياضة رفع الأثقال من الرياضات العنيفة التى لا تفيد بناء الجسم وتقويته، عكس ما أوضحه خبراء الرياضة مؤخرا من خلال دراستهم عن أفضل أنواع الرياضات إفادةً للجسم.

ويقدم خبراء الرياضة على الموقع البريطانى "ديلى ميل" أفضل 10 أسباب تجعلك تفضل رياضة رفع الأثقال بعد أن أثبتت الدراسات العلمية فائدتها للجسم، وهى..

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1. تفيد فى حرق الدهون..

2. العضلات تحرق السعرات الحرارية..

>كل أنواع الرياضة تساهم فى حرق الدهون، ولكن بالدراسات تم إثبات أن رياضة رفع الأثقال أكثر فعالية فى حرق الدهون من الجسم، إذ وجدت دراسة أمريكية أن رياضة رفع الأثقال تحرق الدهون بمقدار 40% أكثر من أى رياضة أخرى.>تكوين واحد من الأنسجة العضلية يستهلك ضعفه من الدهون وهذا يعنى أنه يعود على صحتك بالنفع لأن السعرات الحرارية التى نكتسبها من الطعام يمكن حرقها قبل أن تتراكم وتتحول إلى أمراض.



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3. تقوية العظام..

>من المعروف أن صحة العظام تنخفض مع التقدم فى السن، ولكن رفع الأثقال يمكن أن تساعد فى وقف هذا التدهور، إذ أشارت دراسة أمريكية إلى أن 4 أشهر من التدريب فى رياضة رفع الأثقال تزيد من كثافة العظام وترفع البروتين فى الدم المرتبط بنمو العظام بنسبة 20%.



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4. يحمى من النوبات القلبية..

>رفع الأثقال له تأثير إيجابى على ضغط الدم، وهو ما يجعله حاميا للجسم من خطر السكتة الدماغية بنسبة 40% ويقلل من فرصة النوبات القلبية بنسبة 15%.



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5. ينحف الجسم..

>يبحث الكثيرون على طرق لتنحيف الجسم، وأكد خبراء الرياضة أن العضلات أكثر كثافة من الدهون لذلك رياضة رفع الأثقال تجعل وزن الفرد مناسبا لجسمه دون دهون.



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6. يساعد على التوازن..

>وهذه الفائدة تكون أفضل لكبار السن بدلا من ذهابهم لممارسة رياضة الجرى، إذ لاحظ باحثون أستراليون انخفاض معدل عدم التوازن لمن هم فى عمر أكثر من 70 عاما بنسبة 31% بعد التزامهم برياضة رفع الأثقال.



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7. تساعد على الإقلاع عن التدخين..

>وجدت دراسة نشرت مؤخرا أن المدخنين من الجنسين الذين أكملوا برنامج رفع الأثقال لمدة 12 أسبوعا كانوا من أصحاب اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين بنجاح مقارنة بمن يأخذ القرار بسبب حالته الصحية.



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8. حماية الجسم من التدهور بعد عملية جراحة سرطان الثدى..

9. للحصول على السعادة..

10. زيادة الرغبة الجنسية..

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>تراكم السوائل فى الذراعين هى أحد الآثار الجانبية التى تنتج من جراحة سرطان الثدى والعلاج بالإشعاع، وبينت البحوث أن الناجين من سرطان الثدى تقل فرص تراكم السوائل فى منطقة الذراعين بفضل رفع الأثقال أكثر من غيرهم.>ممارسة الرياضة بشكل عام تثير مستويات "السيرتونين"، ولكن رفع الأثقال بشكل خاص يحقق التوازن بين المزاج وتجعلنا أكثر سعادة.>بعد عمر الـ 30 تبدأ مستويات الرجل من هرمون تستوستيرون فى الانخفاض، والتى تقلل رغبته الجنسية وأمراض أكثر خطورة مثل أمراض القلب والسكر، ورفع الأثقال هو وسيلة رائعة لاستمرار إنتاج هذا الهرمون ليبقى الرجل "شباب" دائما.

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