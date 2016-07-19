مقتل 6 سودانيين خلال الاشتباكات التى وقعت فى جوبا

لقى 6 سودانيين مصرعهم، اليوم الاثنين، خلال الاشتباكات التى احتدمت بين الموالين للرئيس سلفاكير وأنصار نائبه الأول رياك مشار فى جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأشار الأمين العام لجهاز المغتربين السودانيين السفير حاج ماجد سوار - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) - إلى استمرار عمليات إجلاء الرعايا السودانيين الذين يتراوح عددهم بين 70 و90 ألفًا.

وتوقع سوار تجدد الصراع فى جنوب السودان بصورة أكثر دموية مع احتمال وقوع إبادة جماعية لبعض القبائل، مرجحًا أن يرتفع عدد لاجئى جنوب السودان على حدود السودان، ليصل إلى 600 ألف لاجئ فى حال استمر تدهور الأوضاع.

ولفت إلى أن سفارة الخرطوم فى جوبا تتلقى ما يزيد عن 300 طلب لتأشيرة يوميا، يطلبها جنوبيون يريدون العودة إلى السودان.

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