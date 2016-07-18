أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعرف على التعريفة الجديدة للتاكسى فى محافظة أسوان

Google+ Print
تعرف على التعريفة الجديدة للتاكسى فى محافظة أسوان تعرف على التعريفة الجديدة للتاكسى فى محافظة أسوان
ينشر "اليوم السابع" تفاصيل التعريفة الجديدة لسيارات التاكسى، المطبقة داخل محافظة أسوان فى منتصف شهر يوليو الجارى، بناءً على قرار المحافظ اللواء مجدى حجازى رقم 142 لسنة 2016.

وشمل قرار محافظ أسوان، وضع تعريفة جديدة لأجرة سيارات التاكسى، وتبدأ هذه التعريفة بـ4 جنيهات قيمة فتح بونديره سيارات التاكسى التى يوجد بها عداد، ثم يحاسب الراكب بسعر 1 جنيه لكل كيلو متر، وبالنسبة لسيارات التاكسى التى لا يوجد بها عداد يحاسب الراكب حسب المسافة التى يريد الذهاب إليها وتبدأ تعريفتها من 5 جنيهات وحتى 55 جنيهاً.

وصرح العقيد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بأسوان، بأن رجال المرور يضعون ملصقات على سيارات التاكسى لإلزام السائق بها، وتعريف المواطن بالتعريفة الجديدة التى قررها محافظ أسوان، مشيراً إلى أن إدارة المرور منحت فرصة للسائقين حتى غداً الثلاثاء لبرمجة عدادهم للعمل بالمنظومة الجديدة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.

تعرف على التعريفة الجديدة للتاكسى فى محافظة أسوان (1)
>

بيان التعريفة الجديدة للتاكسى بأسوان

تعرف على التعريفة الجديدة للتاكسى فى محافظة أسوان (2)
>

بيان التعريفة الجديدة للتاكسى بأسوان

- مرور أسوان يضبط 4 سائقين للقيادة تحت تأثير المخدر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365