تعرف على التعريفة الجديدة للتاكسى فى محافظة أسوان

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل التعريفة الجديدة لسيارات التاكسى، المطبقة داخل محافظة أسوان فى منتصف شهر يوليو الجارى، بناءً على قرار المحافظ اللواء مجدى حجازى رقم 142 لسنة 2016.

وشمل قرار محافظ أسوان، وضع تعريفة جديدة لأجرة سيارات التاكسى، وتبدأ هذه التعريفة بـ4 جنيهات قيمة فتح بونديره سيارات التاكسى التى يوجد بها عداد، ثم يحاسب الراكب بسعر 1 جنيه لكل كيلو متر، وبالنسبة لسيارات التاكسى التى لا يوجد بها عداد يحاسب الراكب حسب المسافة التى يريد الذهاب إليها وتبدأ تعريفتها من 5 جنيهات وحتى 55 جنيهاً.

وصرح العقيد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بأسوان، بأن رجال المرور يضعون ملصقات على سيارات التاكسى لإلزام السائق بها، وتعريف المواطن بالتعريفة الجديدة التى قررها محافظ أسوان، مشيراً إلى أن إدارة المرور منحت فرصة للسائقين حتى غداً الثلاثاء لبرمجة عدادهم للعمل بالمنظومة الجديدة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.



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بيان التعريفة الجديدة للتاكسى بأسوان



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بيان التعريفة الجديدة للتاكسى بأسوان

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