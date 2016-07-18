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خبر في الجول – موعد حصول الزمالك على استغناء ثنائي إنبي

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خبر في الجول – موعد حصول الزمالك على استغناء ثنائي إنبي خبر في الجول – موعد حصول الزمالك على استغناء ثنائي إنبي

الصفقة على مشارف الإتمام بشكل رسمي. الثنائي محمد ناصف وأسامة إبراهيم على أعتاب الرحيل من إنبي إلى الزمالك. فمتى يحصل الأخير على الاستغناء؟ هذا ما يُجيب عنه FilGoal.com.

الزمالك أتم اتفاقه مع إنبي على ضم ثنائي الفريق البترولي محمد ناصف وأسامة إبراهيم مقابل 7 ملايين جنيه. (طالع التفاصيل)

وشهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومسؤولي إنبي أكد من خلالها إرسال شيكات الصفقتين إلى إنبي يوم الثلاثاء. ومن هنا تحدد موعد حصول الزمالك على الاستغناء.

وعلم FilGoal.com أنه من المقرر حصول الزمالك على استغناء ناصف وإبراهيم يوم الثلاثاء.

إنبي سوف يتسلم شيكات بقيمة 7 مليون جنية وهو المبلغ الذي اتفق عليه الناديين بخصوص الصفقتين، ثم سيرسل الاستغناء إلى الزمالك ليصبح ناصف وإبراهيم رسميا في القلعة البيضاء.

وكان FilGoal.com قد انفرد بحصول الزمالك على موافقة إنبي مبدئيا على انتقال ظهيريه إلى الفريق الأبيض. ( اقرأ التفاصيل )

ويعتبر ناصف من أفضل ظهيري الدوري المصري الممتاز، إذ صنع 8 أهداف في 31 مباراة لعبها بالموسم المنصرم.

أما الظهير الأيمن إبراهيم - لاعب منتخب للشباب بطل إفريقيا 2013 - فلعب 19 مباراة صنع خلالها 3 أهداف.

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