مركز الأورام بجامعة المنصورة يستخدم تقنية ضخ العلاج الكيماوى الساخن لأول مرة

استخدم مركز الأورام بجامعة المنصورة تقنية ضخ العلاج الكيماوى الساخن، بعد وصول جهاز HIPEC للقضاء على الخلايا السرطانية أثناء إجراء العمليات الجراحية لاستئصال أورام البطن، ليكون بذلك أول مركز على مستوى الدلتا ورابع مستشفى فى مصر تستخدم هذه التقنية.

وأجريت اليوم أول عملية لاستئصال أورام سرطانية من بطن مريض بقسم جراحة الأورام بمركز الأورام باستخدام الجهاز الجديد، تحت إشراف فريق متخصص من أعضاء هيئة التدريس بوحدة جراحة الأورام والتخدير بالمركز.

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