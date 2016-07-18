مصادر: الرقابة الإدارية استهدفت حصر كميات القمح ووجدت عجزا يصل لـ200 ألف طن

أكدت مصادر عن قيام هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الهيئة بتحرير مخالفات لأكثر من 30 شونة وصومعة خلال حملتها التى أجرتها بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومفتشى وزارة التموين، بعد بيان عجز فى كميات القمح المخزنة تصل لأكثر من 200 ألف طن قمح.

وأضافت المصادر أن رجال الهيئة مرّوا على جميع شون وصوامع الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة استلمت 4 ملايين 910 آلاف طن قمح تقريبًا من الفلاحين بسعر 2800 جنيه للطن، وهو أعلى سعرًا من السعر الدولى بفارق 600 جنيه، دعًما للفلاح.

وأوضحت المصادر أن الحملة المكبرة استهدفت إجراءات حصر كميات القمح الموجودة بتلك الشون والصوامع، للوقوف على مدى تطابق أرصدة القمح الدفترية مع كمية القمح الموجودة فعليا، وسحب عينات للوقوف على مدى صلاحية القمح للاستخدام الآدمى ومدى جودة خلط القمح المصرى والمستورد. وأكدت أن جميع المخالفات والوقائع أرسلت للنيابة العامة، والتى بدأت التحقق فيها.

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