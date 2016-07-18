وزير التعليم: مصروفات الطالب بالجامعات المصرية لا تتجاوز 150 جنيها سنوياً

قال أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، إن مصروفات الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية لا تتجاوز الـ 150 جنيهاً سنوياً، مؤكداً أن التعليم الجامعى وما قبله حق يكفله الدستور.إعلان - Ads إعلان - Ads
>-الجامعات الخاصة: 70% حد أدنى للطب والهندسة للطلبة الوافدين
وأوضح وزير التعليم العالى، فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التعليم الجامعى الخاص يستوعب 20% فقط من الطلاب.
وأعلن أنه سيتم إنشاء جامعات أهلية تساهم فى استيعاب الطلاب بجانب الجامعات الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أنه تم رصد 6 محافظات محرومة من التعليم الجامعى وستقوم الوزارة بإنشاء جامعات حكومية بها.
>-الجامعات الخاصة: 70% حد أدنى للطب والهندسة للطلبة الوافدين