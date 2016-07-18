"صحة الإسكندرية": نقل مصابى حادث أبيس لـ4 مستشفيات.. ورفع درجة الاستعداد

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الاثنين، أن حادث تصادم مدخل أبيس أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 38 شخصًا بإصابات متعددة، ونُقِل المصابين إلى مستشفيات: رأس التين العام (23 مصابًا) والعامرية العام ( 4 مصابين) والرئيسى الجامعى (11 مصابًا).

كما يجرى التنسيق حاليًا على نقل مصابين اثنين من ضمن المصابين من مستشفى رأس التين إلى مستشفى جمال عبد الناصر، ومصاب ثالث إلى قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الرئيسى الجامعى، بعد تقييم الحالات وعمل الإسعافات الأولية.

ورُفِعت درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، واستدعاء أطقم الطوارئ والجراحة والعظام بالتنسيق مع المستشفى الرئيسى الجامعى.

وكان قد وقع منذ قليل بكوبرى أبو الخير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مدخل أبيس حادث انقلاب أتوبيس نقل عام قادم من مساكن توشكى، واصطدامه بـ3 سيارات.

بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 36 فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى بالإسكندرية

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