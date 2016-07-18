شاب إنجليزى يدمن الطماطم لإصابته باضطراب الطعام.. والسبب البازلاء

ليام بيرس.. شاب إنجليزى تعرض منذ 12 عاما إلى صدمة نتيجة تناول البازلاء، وأصابته بضيق فى التنفس، واضطراب تناول الطعام، وأصبح غير قادر على النظر إلى الخضروات دون الشعور بالغثيان، وتحول إلى مدمن كل المنتجات القائمة على الطماطم فقط.



>وصل استهلاكه الأسبوع من عصير الطماطم المركز إلى 3 زجاجات، نقلت والدته عبر الموقع البريطانى "ديلى ميل" قصة "ليام" قائلة: "لم يكن إدمان ابنى طوال عمره لعلب الطماطم فقط ولكن كل منتجاته أيضا من كاتشب وطماطم خضراء".

الشاب إلأنجليزى

وأضافت، "يبلغ "ليام" من العمر حاليا 14 عاما وطوال هذه الفترة نحاول أن نبعد ابننا عن إدمان الطماطم ولكن فشلت كل المحاولات، وفسر الأطباء الحالة على أنه يعانى من اضطراب الطعام.

الشاب إلأنجليزى



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الشاب إلأنجليزى

وتابعت والدة "ليام" قائلة: "العلاج تم بجلسات التنويم الإيحائى حتى استطعنا التغلب على خوفه وأصبح شابا طبيعيا يأكل كل شىء الآن".

وقال "ليام": "لم أكن أستطيع تناول وجبات المدرسة مثل زملائى أو أخرج لتناول ساندوتش السجق أو الجبن واللحم، ولكن حاليا أعيش حياتى بشكل طبيعى أتناول كل أنواع وأشكال الطعام".

وعرف الأطباء اضطراب الأكل على أنه أكثر شيوعا بين أطفال طيف التوحد ومن يعانون من اضطراب الوسواس القهرى، ويصاب به الأطفال نتيجة عدم اكتمال حاسة التذوق لديه بسبب حرمانه من الطعام أو حدوث موقف ما تسبب له فى صدمة عصبية جعلته يكره هذه الأنواع من الطعام، وهو ما يجعله يدمن أنواعا أخرى تكون هى أول وآخر اختياراته من بين الوجبات الغذائية التى يتناولها يوميا.

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