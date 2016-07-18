احذرى.. التدخين أثناء الحمل يعرض الأجنة الذكور للعقم

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت أن النساء اللواتى يدخن خلال فترة الحمل تتعرضن لخطر إنجاب ذكور مع انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية عند البلوغ.

وقالت الدكتورة كريستين فولفارت، باحثة فى جامعة كوبنهاجن، إنه من الصعب على الرجال الذين يعانون من انخفاض الحيوانات المنوية أن ينجبوا أطفالاً.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بجمع عينات الحيوانات المنوية وتسليط الموجات فوق الصوتية على الخصية لأكثر من 365 من الرجال، ووجدوا أن تعرض الأمهات لدخان السجائر فى الرحم قد يؤثر على الجهاز التناسلى للرجال.

ووجد الباحثون أن عدد الحيوانات المنوية لدى الذكور منخفض بنسبة 19% بين الرجال الذين ولدوا لنساء كانت تدخن أثناء الحمل.

كان الذكور المولودون للنساء المدخنات أثناء فترة الحمل، يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون فى مرحلة البلوغ، والتى تسبب ضعف الانتصاب، وانخفاض الدافع الجنسى وانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "Fox News".

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