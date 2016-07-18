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وزير التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل

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وزير التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل وزير التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المنتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف الهلالي، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الاثنين بمقر الوزارة، أن هناك توجيهات للعاملين بالكنترول، بمراعاة الدقة لتحقيق الشفافية لكى لا يظم طالب او طالبة فى درجاتة.

وأكد الوزير، أنه من المتوقع إعلان النتيجة منتصف الاسبوع المقبل ولكن لم يتم تحديد وقت معين للأعلان عنها.

وأشار الوزير، إلى إن نسبة النجاح هذا العام مساوية للعام الماضي، أو أقل بنسبة 1% فقط.

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