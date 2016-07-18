ضبط عامل بحوزته 140 عبلة تامول قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الباجور، من ضبط عامل وبحوزته 140 عبلة تامول وذلك قبل ترويجها على المتعاطين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد بتمكن النقباء محمد موسى، محمد على، عمر الحداد معاونى مباحث المركز من ضبط ح.ع.م 55 عامًا عامل ومقيم بدائرة المركز وبحوزته 140 علبة تامول، ومبلغ مالى (2425 جنيه)، 2 هاتف محمول وذلك قبل ترويجها على المتعاطين.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 11049 جنح الباجور لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.