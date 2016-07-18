11 قتيلا فى تفجيرين انتحاريين استهدفا الجيش فى جنوب اليمن

قتل 11 شخصا بينهم أربعة مدنيين فى تفجير عربتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدفا نقطتى تفتيش للجيش اليمنى فى محيط مدينة المكلا (جنوب شرق) اليوم الاثنين، بحسب مصادر أمنية ومسؤول صحي. وتبنى تنظيم القاعدة الاعتداءين.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن انتحاريا يقود عربة مفخخة فجر نفسه عند حاجز عسكرى فى بروم غرب المكلا مركز محافظة حضرموت، وفى الاثناء قام انتحارى ثان يقود عربة مفخخة بتفجير نفسه عند حاجز ثان للجيش يقع فى قرية حجر، على مسافة 15 كلم من المكلا.

وأدى التفجيران إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 18، حسب ما أفاد مسؤول دائرة الصحة فى المكلا رياض الجريري، مشيرا إلى أربعة مدنيين بينهم امرأة هم من القتلى، فى حين أن الآخرين عسكريون.

وخضعت المكلا (200 الف ساكن) مركز محافظة حضرموت ومناطق محيطة بها، لسيطرة تنظيم القاعدة لزهاء عام، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية بدعم من التحالف العربى بقيادة السعودية فى أبريل الماضي.