مجلس الوزراء الكويتى يعرب عن بالغ تعازيه فى ضحايا هجوم فى نيس

أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن بالغ مواساته وتعازيه إلى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند والشعب الفرنسى فى ضحايا العمل الإجرامى المشين، الذى وقع مؤخرًا فى مدينة نيس الفرنسية، أثناء احتفالات العيد الوطنى لفرنسا، وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

ونقل وزير الدولة الكويتى لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح - فى تصريحات اليوم الاثنين، عن مجلس الوزراء تأكيده استنكار دولة الكويت، وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإرهابى الإجرامي، الذى يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.

كما أكد المجلس وقوف دولة الكويت مع المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

يذكر أن مدينة نيس الفرنسية قد شهدت هجومًا إرهابيًا، يوم الخميس الماضي، تزامنًا مع العيد الوطني، خلف 84 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب.

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