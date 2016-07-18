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السيسى وديسالين يتطلعان لبدء دراسات سد النهضة والتوافق على الملء والتشغيل

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السيسى وديسالين يتطلعان لبدء دراسات سد النهضة والتوافق على الملء والتشغيل السيسى وديسالين يتطلعان لبدء دراسات سد النهضة والتوافق على الملء والتشغيل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا هيلاماريام ديسالين، أهمية البناء على الروح الإيجابية والثقة المتبادلة التى تسود منذ التوصل إلى اتفاق حول إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الجانبين أعربا، خلال لقائهما على هامش القمة الأفريقية فى كيجالى اليوم، الاثنين، عن تطلعهما لبدء الدراسات الخاصة بسد النهضة قريباً من أجل التوصل الى توافق حول قواعد الملء والتشغيل فى إطار التزام الطرفين الكامل بما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ، بما يضمن مصالح المائية وحقها فى الحياة، فضلاً عن مساعى أثيوبيا التنموية.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى فى هذا الصدد على أن سد النهضة يجب أن يفيد جميع الأطراف ولا يجب أن يكون مصدراً للنزاع.


>- السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى القمة الأفريقية.. وزعماء القارة السمراء يؤكدون تصميمهم على تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة.. ويوافقون على الطلب المصرى بدعم مشيرة خطاب لرئاسة "اليونسكو"

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مصر 365

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