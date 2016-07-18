رئيس النيجر يشيد بقرار السيسى تخصيص ألف منحة دراسية عسكرية لتجمع الساحل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، برئيس النيجر محمد يوسفو فى مطار كيجالى قبل مغادرة رواندا عائداً إلى أرض الوطن، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والنيجر، معرباً عن حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع النيجر فى جميع المجالات.

وقال السفير علاء يوسوف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس النيجر أعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والوطيدة التى تجمعها بمصر، مؤكداً على ضرورة العمل على دفع وتطوير التعاون الثنائى.

وأشاد رئيس النيجر بقرار الرئيس تخصيص ألف منحة دراسية بالكليات والمعاهد العسكرية المصرية لأبناء تجمع الساحل والصحراء، معرباً عن تطلعه لاستفادة أبناء النيجر من تلك المبادرة. كما أشاد رئيس النيجر بالجهود المُقدّرة التى يقوم بها الأزهر الشريف لنشر تعاليم الإسلام الصحيحة من خلال البعثة الأزهرية فى واجادوجو والمنح الدراسية التى يقدمها لأبناء بوركينا فاسو.

تناول اللقاء سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والنيجر فى مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الافريقية والتحديات المشتركة التى تواجه دول القارة، وعلى رأسها خطر الارهاب الذى أصبح يمثل تهديداً للقارة بأكملها. وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق حول تلك القضايا، ولاسيما فيما يتعلق بالأوضاع فى منطقة الساحل والصحراء

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