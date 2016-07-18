أخبار عاجلة

المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس النيجر يشيد بقرار السيسى تخصيص ألف منحة دراسية عسكرية لتجمع الساحل

Google+ Print
رئيس النيجر يشيد بقرار السيسى تخصيص ألف منحة دراسية عسكرية لتجمع الساحل رئيس النيجر يشيد بقرار السيسى تخصيص ألف منحة دراسية عسكرية لتجمع الساحل
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، برئيس النيجر محمد يوسفو فى مطار كيجالى قبل مغادرة رواندا عائداً إلى أرض الوطن، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التى تربط بين والنيجر، معرباً عن حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع النيجر فى جميع المجالات.

وقال السفير علاء يوسوف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس النيجر أعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والوطيدة التى تجمعها بمصر، مؤكداً على ضرورة العمل على دفع وتطوير التعاون الثنائى.

وأشاد رئيس النيجر بقرار الرئيس تخصيص ألف منحة دراسية بالكليات والمعاهد العسكرية المصرية لأبناء تجمع الساحل والصحراء، معرباً عن تطلعه لاستفادة أبناء النيجر من تلك المبادرة. كما أشاد رئيس النيجر بالجهود المُقدّرة التى يقوم بها الأزهر الشريف لنشر تعاليم الإسلام الصحيحة من خلال البعثة الأزهرية فى واجادوجو والمنح الدراسية التى يقدمها لأبناء بوركينا فاسو.

تناول اللقاء سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والنيجر فى مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الافريقية والتحديات المشتركة التى تواجه دول القارة، وعلى رأسها خطر الارهاب الذى أصبح يمثل تهديداً للقارة بأكملها. وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق حول تلك القضايا، ولاسيما فيما يتعلق بالأوضاع فى منطقة الساحل والصحراء

- السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى القمة الأفريقية.. وزعماء القارة السمراء يؤكدون تصميمهم على تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة.. ويوافقون على الطلب المصرى بدعم مشيرة خطاب لرئاسة "اليونسكو"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر