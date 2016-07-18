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المالية: المأكولات والمشروبات لا تخضع للقيمة المضافة ولا زيادة على البنزين

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المالية: المأكولات والمشروبات لا تخضع للقيمة المضافة ولا زيادة على البنزين المالية: المأكولات والمشروبات لا تخضع للقيمة المضافة ولا زيادة على البنزين
أكد عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون السياسات المالية، أن المأكولات والمشروبات وكل المنتجات الزراعية والتعليم والصحة والبنزين والسولار، غير خاضعين للقيمة المضافة، كما أنه لا يوجد زيادة على البنزين والسولار.

وقال "المنير" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن قانون القيمة المضافة لا يتعلق بالأسعار، وإن 14% لضريبة المبيعات مجرد مقترح فى مشروع القانون وليس نهائيا، مؤكداً أن الضريبة لن تؤثر على محدودى الدخل من قريب أو بعيد.

وأوضح أنه لا يوجد زيادة فى أسعار البنزين، ولا يوجد ضريبة جديدة مضافة أو غير مضافة على البنزين والسولار، مؤكداً :"مفيش زيادة مليم على البنزين".


>-مساعد وزير المالية: قانون القيمة المضافة ليس جديدًا ويشمل قائمة إعفاءات كبيرة
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مصر 365

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